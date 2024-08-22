В США восхитились нокаутом от обидчика Джалолова из Казахстана

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 15:09
©Proboxtv

Аккаунт BoxingSquared в социальной сети Х прокомментировал досрочную победу казахстанского боксера супертяжелого веса Ивана Дычко (14-0, 13 КО) в поединке с американцем Крейгом Льюисом (15-8-1, 8 КО), передает Vesti.kz.

Утром 22 августа Иван провел свой первый бой с июня 2023 года, остановив своего оппонента во втором раунде в рамках шоу в Плант-Сити (США).

"Впечатляющее возвращение после годичного перерыва для Ивана Дычко, остановившего Крейга Льюиса во втором раунде карда ProBox. Первый раунд казахстанец провел, присматриваясь к Льюису, а во втором начал регулярно наносить удары правой, в один момент повалив Льюиса, и вскоре после этого бой был остановлен", - написал ресурс.

Казахстанский боксер пригрозил нокаутировать Джалолова: названы сроки боя

Последний раз Дычко боксировал в июне прошлого года в Буэнос-Айресе (Аргентина), когда нокаутировал во втором раунде местного боксера Ариэля Бракамонте (13-11, 7 КО) и завоевал титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе. Его возвращение планируется в декабре этого года.

Метки:
Дычко Иван Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:09
Профи-бокс
В США восхитились нокаутом от обидчика Джалолова из Казахстана
Сегодня , 14:02
Профи-бокс
Неожиданный исход зафиксирован в битве двух экс-чемпионов мира
Сегодня , 12:59
Профи-бокс
Жанкоша Турарова обвинили в изнасиловании: жена боксера отреагировала
Сегодня , 11:22
Профи-бокс
Казахстанский боксер пригрозил нокаутировать Джалолова: названы сроки боя
Сегодня , 10:42
Профи-бокс
Казахский обидчик Джалолова узнал будущее после нокаута в США
Сегодня , 09:53
Профи-бокс
Экс-тренер Головкина назвал победителя в бою Кроуфорд-Канело
Сегодня , 09:12
Профи-бокс
Из WBO пришла неожиданная новость по нокаутеру из Казахстана
Сегодня , 08:47
Профи-бокс
Видео нокаута, или как казахский обидчик Джалолова выиграл бой в США
Сегодня , 06:59
Профи-бокс
Нокаутом закончился бой обидчика Джалолова из Казахстана
Вчера , 20:03
Профи-бокс
Прямая трансляция боя обидчика Джалолова из Казахстана
© 2008 - 2024 ТОО «EML»