Американский журналист Джек МакКаферри поделился с корреспондентом Vesti.kz своим прогнозом на объединительный бой в среднем весе между чемпионом мира по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 KO).

Противостояние пройдет 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония): конкуренты встретились перед поединком и высказались о своем титульном бое, который казахстанские любители бокса смогут увидеть в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по времени Нур-Султана, а сам бой GGG - Мурата начнется в 19:00.

"Это очень хороший бой. Мурата очень техничный и умный боксер. Для Головкина это самый серьезный соперник после Деревянченко. Я думаю, что поединок получится затяжным. Для Мураты это самый большой бой в карьере. Он будет выступать перед свой публикой. Данное обстоятельство выступает большим мотиватором. Я жду зрелищное противостояние, однако если Головкину удастся попасть в своего оппонента, то бой завершится досрочно", - отметил МакКаферри.

Ранее были объявлены судьи, которые будут обслуживать поединок за три титула. Отметим, что перед боем Головкин пообещал незабываемое зрелище, а Мурата поблагодарил всех за организацию события.

В случае победы над японцем GGG в сентябре может провести трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.

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