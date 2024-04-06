В США шокированы реакцией Алимханулы на главную угрозу Канело

Американский Youtube-канал Thaboxingvoice был шокирован реакцией чемпиона мира в среднем весе по версии IBF и WBO казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) на бой с "временным" чемпионом WBC во втором среднем весе из США Дэвидом Бенавидесом (28-0, 24 КО), передает Vesti.kz.

Ранее Алимханулы выразил желание подраться с Бенавидесом в его же весовой категории.

"Я готов поклясться, что слышал, как Жанибек Алимханулы сказал, что готов подняться в весе, так? Чтобы подраться с Дэвидом Бенавидесом? Да, возможно, люди скажут: "О, это еще один 160-фунтовый боксер!", но хоть кто-то бросил вызов Бенавидесу. Но мне нравится Жанибек. Вряд ли в 160, но в 168 его бой с Бенавидесом будет хорошим", - рассуждает автор канала.

Напомним, что у самого Бенавидеса на июнь намечен поединок против украинского экс-чемпиона Александра Гвоздика (20-1, 16 КО) за пояс "временного" чемпиона WBC во втором среднем весе.

При этом, Давид устал гоняться за мексиканцем Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО) и обратил свой взор на титул абсолютного чемпиона полутяжелого веса. Он определится 1 июня в поединке Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО) и Артура Бетербиева (20-0, 20 КО).