Алимханулы уделал Канело и нашел себе супербой

Чемпион мира в среднем весе из Казахстана по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) выступил с громким заявлением, передает Vesti.kz.

На своем аккаунте в социальной сети X, Алимханулы бросил вызов временному чемпиону по версии WBC в среднем весе Давиду Бенеавидесу (28-0, 24 КО), который в конце прошлого года уничтожил американца Деметриуса Андраде (32-1, 19 КО).

"Бенавидес, если хочешь драться с лучшими, давай устроим бой! Наш бой будет на высшем уровне! Вы и фанаты это знаете! Если не сможешь сделать вес, я готов драться в 168 фунтах! Легкая работа!", - отметил Алимханулы.

Benavidez if you want to fight with the best, let's make a fight! Our fight will be at the highest level! You and the fans know this! If you can't make the weight, I'm ready to fight at 168! Easy work!