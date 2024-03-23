Претендовавший на UFC казахстанец со скандалом дебютировал в зарубежном промоушене

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Казахстанский боец ММА Арман Ашимов провел свой дебютный бой в известном японском промоушене Rizin, передает Vesti.kz.
Он выступил на турнире Rizin Landmark 9 в Кобе и сразился с местным бойцом Юсакой Накамурой. Поединок наилегчайшей весовой категории прошел всю трехраундовую дистанцию и завершился единогласным решением судей в пользу японца. При этом казахстанец несколько раз пошатнул соперника и в целом доминировал в поединке. В комментариях, многие считают решение спорным.
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