В США озвучили вердикт по бою Жанибек Алимханулы - Канело Альварес

Американский эксперт по боксу Патрик Стумберг оценил шансы казахстанского чемпиона Жанибека Алимханулы (17-0, 12 KO) в потенциальном поединке с чемпионом WBC во втором среднем весе мексиканцем Саулем Канело Альваресом (64-3-2, 39 KO), передают Vesti.kz.

Эксперт сравнил шансы Алимханулы и Канело

По мнению Стумберга, казахстанский боксёр обладает необходимыми техническими навыками и физическими данными, чтобы создать проблемы мексиканцу. Однако американский эксперт всё же отдал предпочтение Альваресу.

"У Алимханулы есть необходимая техническая база, чтобы потенциально найти слабые места в предельно отлаженной манере ведения боя Канело, а также физические данные, чтобы воспользоваться ими. Тем не менее я всё равно отдал бы предпочтение Канело в поединке с любым из его потенциальных соперников", - написал Стумберг на Bad Left Hook.

Алимханулы готовится к следующему бою

1 ноября Альварес победил француза Кристиана Мбилли (29-1-1, 24 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе.

В январе следующего года Алимханулы должен провести поединок за вакантный пояс WBO в этой же весовой категории. Соперником казахстанца станет непобеждённый датчанин Якоб Бэнк (20-0, 11 КО).

Ранее Алимханулы заявлял о намерении встретиться с победителем противостояния Альвареса и Мбилли в мае 2027 года — после боя с Бэнком.

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