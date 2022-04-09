В США назвали главный рецепт досрочной победы Головкина в бою за три титула

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) показал прекрасное стратегическое мышление в поединке с японцем Риотой Муратой (16-3, 13 КО) за титулы WBA Super, IBF и IBO. Это в беседе с корреспондентом Vesti.kz отметил американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри. Специалист заявил, что GGG намеренно уступил инициативу сопернику.

Сегодня, 9 апреля, он нокаутировал соперника в девятом раунде. Видеообзор поединка доступен по этой ссылке.

"Великолепная битва. Головкин намеренно отдал первую часть боя. Он выдержал мощный прессинг со стороны Мураты и постепенно начал навязывать свою игру. Японский чемпион начал уставать, и GGG воспользовался этим обстоятельством.

Эта победа доказала, что у Головкина по-прежнему очень тяжелые руки и хорошее стратегическое мышление. Он действовал экономично, берег свои силы. В бою с Муратой такой ход оказался эффективным. Однако в противостоянии с "Канело" придется придумывать другой план. В любом случае возвращение Головкина на ринг удалось, и теперь мы будем ждать осеннюю трилогию", - сказал МакКаферри.

Отметим, что после боя Головкин подарил Мурате чапан и обратился к соотечественникам. Между тем у японца врачи обнаружили травму челюсти.

В следующем бою Головкин в сентябре может встретиться с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). Поединок запланирован во втором среднем весе, где "Канело" является абсолютным чемпионом.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира