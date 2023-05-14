В США назвали главное отличие двух чемпионских защит Алимханулы

Американский журналист Boxingscene.com Джейк Донован назвал главную особенность феноменальной победы казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) над канадцем Стивеном Батлером (32-4-1, 26 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Их встреча прошла в Стоктоне (США) и завершилась досрочной победой казахстанца во втором раунде. Видео боя доступно здесь.

Тотальное избиение! Стала доступна статистика ударов чемпионского боя Алимханулы

"Его выступление заметно улучшилось по сравнению с победой решением судей в двенадцати раундах над англичанином Дензелом Бентли 12 ноября прошлого года в Лас-Вегасе. Алимханулы решил нанять нового тренера по силовой и физической подготовке, что отразилось на его легком весе в 159,2 фунта на пятничном взвешивании", — отметил Донован.

Таким образом, казахстанец выиграл четырнадцатый бой в профи и успешно защитил титул чемпиона мира WBO, а Стивен Батлер потерпел четвертое поражение в карьере.

Для Жанибека это была вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).