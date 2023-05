Тотальное избиение! Стала доступна статистика ударов чемпионского боя Алимханулы

Проект компьютеризированной системы CompuBox представил статистику ударов в поединке чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) с канадцем Стивеном Батлером (32-4-1, 26 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Их противостояние состоялось в Стоктоне (США) и завершилось досрочной победой казахстанца во втором раунде. Видео боя доступно по этой ссылке.

По данным источника, Алимханулы за два неполных раунда выбросил 86 ударов, 26 из которых достигли цели. Для сравнения, Батлер выбросил 20 ударов, точными из которых оказались лишь 2. 49 ударов Алимханулы были силовыми, а 37 раз он пробил джебом; у Батлера - 12 силовых ударов и 8 джебов.

Janibek smokes Butler, who landed just 2 punches in 5:35. Janibek closed show in 2nd landing 21 of 37 power shots (57%). #JanibekButler pic.twitter.com/HmQtokIODW