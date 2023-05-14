Назван ключевой момент досрочной победы Алимханулы в чемпионском бою

Обозреватель Yahoo Sports Кевин Иоле назвал ключевой момент досрочной победы чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы над канадцем Стивеном Батлером, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся утром, 14 мая, в Стоктоне (США) и завершился досрочной победой казахстанца во втором раунде. При этом Батлер дважды побывал в нокдауне.

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"Тренер Алимханулы, легендарный Бадди МакГирт, после первого раунда дал ему ключевой совет. Он велел Алимханулы сократить дистанцию ​​и больше работать ногами в непосредственной близости от соперника. Алимханулы выполнил указание и одержал впечатляющую победу. Алимханулы высокий, подтянутый, левша и сильный, так что с ним будет тяжело любому. Возможно в данный момент он лучший средневес в мире", - отметил Иоле в своей авторской колонке на сайте.

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Для Жанибека это была вторая защита титула, первую он проводил в ноябре прошлого года, когда судейским решением победил британца Дензела Бентли (18-2-1, 15 КО).

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