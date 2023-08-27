Соперник Усика подает апелляцию и требует реванш

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Сегодня 12:09
©Кадр из видео

Команда британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) подает апелляцию и требует реванш с украинцем Александром Усиком (21-0, 14 КО), сообщают Vesti.kz.

Усик в пятом раунде оказался на настиле ринга после удара соперника ниже корпуса. Дюбуа и его сторонники считают, что удар был чистым, а украинец просто симулировал.

"Это конское дерьмо! Дюбуа обманули, то был удар по поясу. Это все, над чем он работал в лагере, - над корпусом, потому что мы знали, что это слабое место Усика. Это был не удар ниже пояса. Рефери сильно ошибся.

Мы обжалуем то, что здесь произошло. Это свобода. Все дело в законном ударе, который остановил Усика, и Дюбуа должен был победить. Я уверен, что будет приказ о реванше", - приводит слова Фрэнка Уоррена (промоутер Дюбуа) Fighter Channel.

Напомним, что сам бой, состоявшийся во Вроцлаве (Польша), завершился победой Усика нокаутом в девятом раунде. Этим самым украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе.

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Метки:
Усик Александр

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