Бывший чемпион мира в двух категориях, ныне эксперт бокса телеканала ESPN американец Тимоти Брэдли, поделился мнением по поводу того, сможет ли чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) побить обладателя титулов WBC,WBA и WBO во втором среднем дивизионе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (56-1-2, 38 КО).

"Нет. Головкин, как по мне, уже минул свой пик. У него есть ударная мощь, но его лучшие годы остались в прошлом", - сказал Брэдли в интервью Fight Hub TV.

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"Чтобы победить "Канело, нужен умный боец. Сейчас я не вижу такого парня ни во втором среднем, ни в полутяжелом весе. Нужно иметь ударную мощь, чтобы он тебя уважал. Потому что он просто пройдет через тебя. Ты должен быть способным драться в инфайтинге. Свести на нет его игру вблизи и его работу. Ты должен быть способным идти на него", - добавил экс-чемпион.

Напомним, Головкин и "Канело" дважды встречались в ринге. Их первый бой в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.

Названа дата третьего боя Головкин - Альварес

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