"Смит до этого не был даже в нокдауне". Слова Бетербиева и его следующая цель

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Сегодня 12:44
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Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) поделился своими эмоциями после яркой победы над обязательным претендентом из Великобритании Каллумом Смитом (29-2, 21 КО), сообщают Vesti.kz.

Бой прошел в канадском Квебеке, Бетербиев остановил соперника в седьмом раунде. Видео смотрите здесь.

"Все опять благодаря везению. Мой тренер, вся наша команда упорно работала со мной. Но я думаю, мне просто повезло.

У нас всегда есть несколько стратегий (на бой), и мы используем не только какую-то одну из них. Ты должен быть готов к нескольким стратегиям. Он дал мне хороший бой, он хорошо держался. Он хорош, спасибо ему. Но сегодня удача была на моей стороне.

Что позволило остановить Смита, который до этого никогда не был даже в нокдауне? Этот вопрос лучше задать моей команде, моим тренерам. Они знают ответ. Я не знаю, я лишь следую их указаниям.

Конечно, следующий бой я хочу провести против (чемпиона WBA Дмитрия) Бивола. Мне нужен четвертый пояс", - приводит его слова vRINGe.com.

Ранее тренер Бивола заявил, что его подопечный подписал предварительный контракт на поединок с Бетербиевым. Также он высказался относительно победы Артура над Смитом. Подробности приведены по этой ссылке.

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Бетербиев Артур Смит Каллум

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