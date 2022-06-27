"Сломает ударами по корпусу". Тренер Джошуа назвал победителя трилогии Головкин - "Канело"

Роберт Гарсия, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа из Великобритании, предсказывает, что мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес досрочно победит казахстанца Геннадия Головкина в их третьем бою, сообщает Fightnews.info.

Трилогия "Канело" с Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

"Они провели два очень близких боя. Многие думают, что GGG победил в первом. "Канело" выиграл второй, но поединок все равно был очень близким. Возможно, сейчас немного поздно для боя, потому что Головкину уже 40 лет, но GGG по-прежнему остается GGG. У него все еще есть мощь, и это выигрышный бой для Головкина.

Этот поединок покажет очень хорошие цифры, люди его посмотрят. Я думаю, что это будет отличный бой, и "Канело" победит. Я считаю, что на этот раз он сделает это чуть более очевидно, но поединок все равно будет очень интересным.

Я думаю, что в этом бою "Канело" нужен нокаут, чтобы сделать заявление, но Головкин - солидный боец. GGG - крутой боксер, это не будет легко. Но я не удивлюсь, если "Канело" победит нокаутом. Я думаю, что это будет еще один отличный, очень близкий бой, но в итоге "Канело" может сломать Головкина ударами по корпусу и, вероятно, остановит его в концовке", - сказал Гарсия.

Напомним, ранее "Канело" раскритиковал оппозицию Головкина перед трилогией, а также уличил его в лукавстве.

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