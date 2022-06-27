"Канело" раскритиковал оппозицию Головкина перед трилогией

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) принизил оппозицию казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) после второго поединка с ним, который состоялся в сентябре 2018 года, сообщает "Чемпионат".

Их трилогия состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США) и пройдет в лимите второго среднего веса.

"Я был занят лучшими бойцами. Вот почему столько времени потребовалось на организацию третьего боя. Конечно же, он хотел его. Ему нужен его последний чек.

Посмотрите на моих соперников после (второго) боя с GGG и на его. Он всегда говорил, что я прячусь и убегаю. Хотя я сражаюсь с лучшими, а он - с третьесортными бойцами", - сказал Альварес.

Напомним, ранее соперники впервые с 2018 года встретились лицом к лицу. Самые лучшие моменты их пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Ранее "Канело" дал категоричный прогноз на третий бой с Головкиным.

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