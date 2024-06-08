Синдром Канело? Еще один мексиканский чемпион попался на допинге

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Сегодня 16:23
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29-летний мексиканец Хулио Сесар Мартинес (21-2, 15 КО), удерживавший титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе провалил допинг-тест, передает Vesti.kz со ссылкой на Vringe.com.

Он не смог успешно пройти проверку, которая состоялась 30 марта перед последним поединком против небитого венесуэльского претендента Анхелино Кордовы (18-1-1, 12 KO).

Тест, проведенный Атлетической комиссией штата Невада, выявил в организме Мартинеса наличие диуретиков S5 и других маскирующих агентов.

Комиссия начала расследование, на время которого мексиканец отстраняется от выступлений в США.

Если выяснится, что запрещенные вещества оказались в организме Мартинеса не случайно, его ждет дисквалификация, а бой с Кордовой, завершившийся победой чемпиона по очкам большинством голосов судей, будет признан не состоявшимся.

При этом титул у Хулио забрать не смогут в любом случае, так как недавно он сам от него отказался, решив продолжить карьеру дивизионом выше.

Боксер-нокаутер повторил участь Канело

Напомним, в 2018 году известный мексиканец Сауль Канело Альварес сдал положительный тест на запрещенный препарат кленбутерол. В результате его дисквалифицировали на шесть месяцев, а реванш с Геннадием Головкиным, намеченный на май, перенесли на четыре месяца.

Метки:
WBC Мексика Профессиональный бокс

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