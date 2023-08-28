Шевченко отреагировал на победу Усика нокаутом в титульном бою

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Сегодня 10:17
©instagram.com/andriyshevchenko

Бывший форвард киевского "Динамо", "Милана" и сборной Украины Андрей Шевченко обратился к своему соотечественнику Александру Усику (21-0, 14 КО) после его победы над британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО), сообщают Vesti.kz.

"Спасибо за бой, чемпион! Это было захватывающе", - написал Шевченко в соцсетях.

Стоит отметить, что Шевченко посетил этот поединок, состоявшийся в минувшие выходные во Вроцлаве (Польша). Украинец победил нокаутом в девятом раунде. При этом в команде британца остались недовольны его исходом. Они считают, что Усик симулировал в пятом раунде, когда сделал вид, что пропустил удар ниже пояса, оказавшись на настиле ринга.

Соперник Усика подает апелляцию и требует реванш

Как бы то ни было, Усик защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе.

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Метки:
Шевченко Андрей Усик Александр

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