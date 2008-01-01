"Шеремета не является опасным соперником". Российский журналист - о шансах Головкина в третьем бою с Альваресом

Известный российский журналист Игорь Лазорин
поделился своим мнением с корреспондентом Vesti.kz
относительно возможного проведения третьего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным
(41-1-1, 36 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом
(54-1-2, 36 КО).
Сначала Лазорин, специализирующийся на боксе и ММА, выделил два фактора, которые явно не дадут Головкину преимущество на бумаге.
"Говоря о возможном третьем бое Головкин - Альварес, нужно иметь в уме несколько факторов. Первое. При всем уважении, Камил Шеремета
не является опасным соперником для Геннадия. По этому бою трудно сказать, насколько сейчас, в 38 лет, Головкин все еще готов к очень большим боям. В том числе и к трилогии с "Канело". Второй фактор - это возраст Геннадия. Он очевидно не молодеет, пусть тайминг и мощь все еще при нем. Но готов ли он к равному бою с 30-летним Альваресом - тут ответа пока нет", - сказал он.
Также журналист высказал свое мнение о том, какие дальнейшие действия могли бы пойти казахстанскому боксеру на пользу.
"Альварес может использовать самую разную тактику, что он показал в двух боях с Головкиным. Причем временами совершенно противоположную. Если такой бой и будет организован, то, безусловно, по вывеске и потенциалу он будет претендовать на "бой года" в 2021 году. Но я бы на месте менеджеров Геннадия, наверное, провел бы предварительно поединок с более сильным оппонентом, чем Шеремета, в начале 2021 года. Для оценки текущих возможностей. Но то, что этот бой будет ждать весь боксерский мир - это факт. А на вопрос, нужен ли он сейчас со спортивной точки зрения, каждый может ответить себе сам", - заключил Игорь.
Отметим, что Головкин и Альварес свои последние поединки провели на минувших выходных. Казахстанец досрочно победил
поляка Шеремету, а мексиканец выиграл
решением у британца Каллума Смита
.
Напомним, что в 2017 году боксеры встретились лицом к лицу впервые и завершили поединок вничью
, а уже через год судейским решением победу
одержал "Канело".