Серик Сапиев сравнил ценность олимпийского золота с чемпионским поясом

Олимпийский чемпион Лондона-2012 казахстанский боксер Серик Сапиев сравнил ценность золота Олимпийских игр с чемпионским поясом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Вот у нас есть боксеры-профессионалы и другие известные спортсмены смешанных единоборств. И все они высказываются, что ни один чемпионский пояс не стоит дороже олимпийского золота, - сказал Сапиев в интервью Youtube-каналу Динары Сатжан. - Все знают, что там другая аура и что это абсолютно другое соревнование. Там на тебя психологически давит вот это все".

Ранее Сапиев рассказал о новом месте работы после ухода из Министерства культуры и спорта, а также назвал причины провала сборной Казахстана по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио.

Напомним, Сапиев завоевал золото Лондона-2021 в весовой категории до 69 килограммов, где также стал обладателем Кубка Вэла Баркера. Также он дважды выигрывал чемпионат мира (2005 и 2007 до 64 кг) и дважды чемпионат Азии (2007 и 2009).

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