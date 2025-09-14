Профи-бокс
Сегодня 10:50

Сенсацией обернулся бой Канело - Кроуфорд за звание "абсолюта"

©x.com/Turki_alalshikh

В Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились мексиканец Сауль Канело Альварес (63-3-2, 39 КО) и непобеждённый американец Терренс Кроуфорд (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Продолжение
"Просел по тоннажу в чемпионских раундах". СМИ о сенсации в бою Канело - Кроуфорд
Сегодня 11:17  
Алимханулы обратился к Кроуфорду после победы над Канело
Сегодня 11:33  
Бой Канело - Кроуфорд за звание "абсолюта" установил рекорд
Сегодня 11:55  

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда по очкам (115-113 дважды и 116-112). Таким образом, американец отобрал у Альвареса звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

 Сценарий боя

Канело, как и ожидалось, шёл вперёд и оказывал давление, но Кроуфорд умело уходил от атак и отвечал острыми контрвыпадами. Американец был быстрее, точнее и разнообразнее, выбросив значительно больше ударов. Поэтому итоговый результат выглядит закономерным.

Альварес потерпел третье поражение в карьере, имея в активе 63 победы и две ничьих. Кроуфорд же сохранил статус непобеждённого, записав на свой счёт 42-ю победу.

Отметим, до боя большинство экспертов и болельщиков отдавали предпочтение Канело, но Кроуфорд удивил всех и сотворил сенсацию.

Другие бои вечера

В карде данного ивента своё первое поражение в профи потерпел казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-1, 14 КО). Видео доступно здесь.

Также в одном из поединков состоялся сенсационный нокаут, подробности - по ссылке.