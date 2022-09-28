Санчес удивил внезапным ответом о следующих соперниках Головкина

40-летняя легенда бокса Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) из Казахстана закрыл трилогию с 32-летним мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО) поражением, в котором, пожалуй, разочаровали оба боксера, сообщает vRINGe.com.

Несмотря на неудачу, Головкин остался чемпионом: дрался за звание "абсолюта" в суперсреднем весе, не рискуя поясами WBA Super/IBF дивизионом ниже.

Экс-тренер GGG Абель Санчес считает, что на этом этапе карьеры Головкину не нужны бои с топовыми средневесами мира - американцами Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО) и Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО). Как минимум, не сейчас: "Постойте, вы предлагаете ему выйти на топ-бойца сразу же после боя с топом? Вам не кажется, что это слишком безумная идея? Может, пускай сперва топы встретятся между собой и определят оппонента Головкину в очной схватке? Ему незачем сейчас драться с Чарло или Андраде. То же самое и "Канело" - он не обязан драться с топами постоянно".

"Болельщики просят? - завелся Санчес. - Поймите, что бокс - это бизнес. Именно по этой причине топы не дерутся с топами постоянно. Иначе в этом спорте не было бы звезд. Болельщики хотят... Болельщики не выходят в ринг. Бойцы типа "Канело" или Головкина выбирают не самых опасных соперников, а тех, кто принесет выгоду. Поэтому "болельщики просят" - вообще не аргумент. Они все равно будут смотреть бои. Они все равно заплатят. Они будут критиковать бой, но купят его. Бойцам просто нужно оставаться активными. И только в этом я солидарен с болельщиками".

Напомним, что в апреле 2019 года Головкин ушел от Санчеса после девяти лет сотрудничества, выбрав Джонатона Бэнкса в качестве своего нового наставника. Ранее Абель назвал победителя в бою за "абсолют" в полусреднем весе.