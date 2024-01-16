Самая сексуальная боксерша Казахстана объявила о бое за титул. Им владела дочь Мухаммеда Али

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©instagram.com/angelina_lukas1997/

Боксерша Ангелина Лукас (5-1-0, 2 КО), которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, анонсировала титульный поединок, сообщают Vesti.kz.

Бой состоится 31 января в Азербайджане. Соперницей будет представительница Пакистана Рома Юсаф (5-0-1).

"Хочу сообщить вам хорошую новость, что я вернусь на ринг 31 января. Это будет мой седьмой бой в карьере и это будет титульный бой! Я буду бороться за титул чемпиона мира по версии WIBA. Этим титулом владели легенды: дочь Мухаммеда Али - Лейла Али, а также абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина и многие другие женщины-бойцы - это поистине женский титул - и поэтому плакат выполнен в таком стиле! И я буду очень рада драться за этот титул и красивый бой. Посмотрим результаты того, как я подготовилась к бою и сколько труда мы вложили в тренировочном процессе", - написала Лукас в Instagram.

Напомним, свой последний бой Лукас провела в октябре 2023 года в Турции, когда проиграла решением судей чилийке Даниэле Асенхо за вакантный титул WBC Silver в легчайшем весе. Для казахстанки это поражение стало первым в карьере.

Метки:
Лукас Ангелина Али Мухаммед

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