Самая сексуальная боксерша Казахстана объявила о бое за титул. Им владела дочь Мухаммеда Али

Боксерша Ангелина Лукас (5-1-0, 2 КО), которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, анонсировала титульный поединок, сообщают Vesti.kz.

Бой состоится 31 января в Азербайджане. Соперницей будет представительница Пакистана Рома Юсаф (5-0-1).

"Хочу сообщить вам хорошую новость, что я вернусь на ринг 31 января. Это будет мой седьмой бой в карьере и это будет титульный бой! Я буду бороться за титул чемпиона мира по версии WIBA. Этим титулом владели легенды: дочь Мухаммеда Али - Лейла Али, а также абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина и многие другие женщины-бойцы - это поистине женский титул - и поэтому плакат выполнен в таком стиле! И я буду очень рада драться за этот титул и красивый бой. Посмотрим результаты того, как я подготовилась к бою и сколько труда мы вложили в тренировочном процессе", - написала Лукас в Instagram.