Самая сексуальная боксерша Казахстана анонсировала следующий бой

Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас (7-1, 4 КО) анонсировала следующий бой, сообщают Vesti.kz. Поединок намечен на 30 марта в Таиланде против местной боксерши Танварат Саенгамит.
"Дорогие болельщики! 30 марта состоится мой следующий 9 поединок в карьере и мы снова направляемся в Таиланд. Я приняла вызов от таиландской боксерши Tanwarat Saengiamjit (8-4-1).
Я приняла этот вызов, так как мне необходим ещё один рейтинговый бой перед боем за престижный титул чемпионки мира!", - написала боксерша в своем Instagram.
После этой победы казахстанка заявила, что находится на сложном этапе своей карьеры, поскольку многие соперницы не соглашаются с ней боксировать, подробности - тут.