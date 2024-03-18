Самая сексуальная боксерша Казахстана анонсировала следующий бой

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Вчера 19:20
©instagram.com/angelina_lukas1997

Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас (7-1, 4 КО) анонсировала следующий бой, сообщают Vesti.kz. Поединок намечен на 30 марта в Таиланде против местной боксерши Танварат Саенгамит.

"Дорогие болельщики! 30 марта состоится мой следующий 9 поединок в карьере и мы снова направляемся в Таиланд. Я приняла вызов от таиландской боксерши Tanwarat Saengiamjit (8-4-1).

Я приняла этот вызов, так как мне необходим ещё один рейтинговый бой перед боем за престижный титул чемпионки мира!", - написала боксерша в своем Instagram.

Последний бой Лукас провела 29 февраля в Бангкоке (Таиланд), где в четвертом раунде остановила местную боксершу Кадесару Джадпакди (7-4, 4 КО).

После этой победы казахстанка заявила, что находится на сложном этапе своей карьеры, поскольку многие соперницы не соглашаются с ней боксировать, подробности - тут.

Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс Казахстан
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