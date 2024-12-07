Самая красивая боксерша Казахстана выступит на одном турнире с Исмагуловым и Жумагуловым
Казахстанская боксерша Балауса Муздиман, которая владеет титулом WBA Asia узнала дату следующего боя, передают Vesti.kz.
Казахстанская боксерша Балауса Муздиман, которая владеет титулом WBA Asia узнала дату следующего боя, передают Vesti.kz.
Балауса проведет поединок 20 декабря в Астане в рамках турнира Fight Night. Ее соперницей станет непобежденная индианка Тану Деви.
Главным событием вечера станет титульный бой между колумбийским нокаутером Марлоном Агуасом и казахстанским боксером Даулетом Даукеновым.
Кроме того, представитель казахстанского ММА Жалгас Жумагулов сразится с Равандом Оуба, представляющим Норвегию.
В свою очередь бразилец Фелипе Майа сойдется в ринге с еще одним бойцом смешанных единоборств из Казахстана - Дамиром Исмагуловым.
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