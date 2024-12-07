Самая красивая боксерша Казахстана выступит на одном турнире с Исмагуловым и Жумагуловым

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман, которая владеет титулом WBA Asia узнала дату следующего боя, передают Vesti.kz.

Балауса проведет поединок 20 декабря в Астане в рамках турнира Fight Night. Ее соперницей станет непобежденная индианка Тану Деви.

Главным событием вечера станет титульный бой между колумбийским нокаутером Марлоном Агуасом и казахстанским боксером Даулетом Даукеновым.

Кроме того, представитель казахстанского ММА Жалгас Жумагулов сразится с Равандом Оуба, представляющим Норвегию.

В свою очередь бразилец Фелипе Майа сойдется в ринге с еще одним бойцом смешанных единоборств из Казахстана - Дамиром Исмагуловым.