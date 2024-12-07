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Самая красивая боксерша Казахстана выступит на одном турнире с Исмагуловым и Жумагуловым

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Самая красивая боксерша Казахстана выступит на одном турнире с Исмагуловым и Жумагуловым ©instagram.com/muzdi___/

Казахстанская боксерша Балауса Муздиман, которая владеет титулом WBA Asia узнала дату следующего боя, передают Vesti.kz.

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Казахстанская боксерша Балауса Муздиман, которая владеет титулом WBA Asia узнала дату следующего боя, передают Vesti.kz.

Балауса проведет поединок 20 декабря в Астане в рамках турнира Fight Night. Ее соперницей станет непобежденная индианка Тану Деви.

Главным событием вечера станет титульный бой между колумбийским нокаутером Марлоном Агуасом и казахстанским боксером Даулетом Даукеновым. 

Кроме того, представитель казахстанского ММА Жалгас Жумагулов сразится с Равандом Оуба, представляющим Норвегию. 

В свою очередь бразилец Фелипе Майа сойдется в ринге с еще одним бойцом смешанных единоборств из Казахстана - Дамиром Исмагуловым. 

 

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