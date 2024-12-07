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У Самородова будет новый тренер в клубе РПЛ. Он работал с Зайнутдиновым

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У Самородова будет новый тренер в клубе РПЛ. Он работал с Зайнутдиновым ©ФК "Ахмат"

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить "Ахмат", где выступает казахстанский нападающий Максим Самородов, передают Vesti.kz

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Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить "Ахмат", где выступает казахстанский нападающий Максим Самородов, передают Vesti.kz

Журналист Иван Карпов сообщает, что специалист и клуб уже провели первые консультации, но окончательного решения пока не приняли.

В данный момент грозненскую команду тренирует 65-летний Сергей Ташуев, который пришел в "Ахмат" 3 сентября. Под его руководством чеченский клуб одержал лишь 1 победу в 10 матчах РПЛ и идет на 15-м месте с 10 очками после 17 туров. 

Самородов в нынешнем сезоне РПЛ провел 11 матчей, забив два гола и отдав две голевые передачи. 

Федотов покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24. В 2023 году он выиграл с армейцами Кубок России. В тот период за московский клуб играл лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. 

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3 Спартак М 17 10 4 3 33-14 34
4 Локомотив М 17 11 1 5 33-26 34
5 Динамо М 17 9 5 3 33-19 32
6 ЦСКА М 17 8 4 5 27-14 28
7 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
8 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
9 Акрон Тл 17 5 4 8 20-33 19
10 Крылья Советов 17 5 3 9 18-26 18
11 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8

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Самородов Максим Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Премьер-лига России Ахмат ФК

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