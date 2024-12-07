У Самородова будет новый тренер в клубе РПЛ. Он работал с Зайнутдиновым

Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить "Ахмат", где выступает казахстанский нападающий Максим Самородов, передают Vesti.kz.

Журналист Иван Карпов сообщает, что специалист и клуб уже провели первые консультации, но окончательного решения пока не приняли.

В данный момент грозненскую команду тренирует 65-летний Сергей Ташуев, который пришел в "Ахмат" 3 сентября. Под его руководством чеченский клуб одержал лишь 1 победу в 10 матчах РПЛ и идет на 15-м месте с 10 очками после 17 туров.

Самородов в нынешнем сезоне РПЛ провел 11 матчей, забив два гола и отдав две голевые передачи.

Федотов покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24. В 2023 году он выиграл с армейцами Кубок России. В тот период за московский клуб играл лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.