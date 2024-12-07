У Самородова будет новый тренер в клубе РПЛ. Он работал с Зайнутдиновым
Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить "Ахмат", где выступает казахстанский нападающий Максим Самородов, передают Vesti.kz.
Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов может возглавить "Ахмат", где выступает казахстанский нападающий Максим Самородов, передают Vesti.kz.
Журналист Иван Карпов сообщает, что специалист и клуб уже провели первые консультации, но окончательного решения пока не приняли.
В данный момент грозненскую команду тренирует 65-летний Сергей Ташуев, который пришел в "Ахмат" 3 сентября. Под его руководством чеченский клуб одержал лишь 1 победу в 10 матчах РПЛ и идет на 15-м месте с 10 очками после 17 туров.
Самородов в нынешнем сезоне РПЛ провел 11 матчей, забив два гола и отдав две голевые передачи.
Федотов покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24. В 2023 году он выиграл с армейцами Кубок России. В тот период за московский клуб играл лидер сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.
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