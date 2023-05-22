Российская красавица-боксерша вступилась за Ломаченко после его боя за звание "абсолюта"

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Сегодня 10:15
©instagram.com/soluyan51

Российская красавица-боксерша Светлана Солуянова поддержала украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО), уступившего американцу Девину Хейни (30-0, 15 КО) в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, сообщаютVesti.kz.

Их поединок состоялся в минувшие выходные в Лас-Вегасе (Невада, США) и продлился все 12 раундов, по итогам которых судейским решением победил Хэйни.

"Обокрали внаглую. На таком высоком уровне впервые вижу такой беспредел. Василий откровенно ЛУЧШИЙ. Все это увидели. Это было очевидно! Чисто беспредел", - написала она у себя в Instagram Stories.

Отметим, что благодаря этому успеху Девин защитил титулы абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring в легком весе. Команда Ломаченко в свою очередь намерена подать протест на результат минувшего боя.

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Метки:
Ломаченко Василий Хэйни Дэвин

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