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Бой Ломаченко за звание "абсолюта" закончился спорным результатом

Бой Ломаченко за звание "абсолюта" закончился спорным результатом
©twitter.com/ESPNRingside

Украинский боксер Василий Ломаченко потерпел поражение от абсолютного чемпиона легкого веса американца Девина Хэйни, передает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (Невада, США).

Поединок продлился все двенадцать раундов. Американец очень спорно выиграл единогласным решением судей - 116-112, 116-112, 115-113.

Хэйни сохранил свои титулы и одержал 30-ю победу в профи, Ломаченко же проиграл в третий раз.

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Метки:
Ломаченко Василий Профессиональный бокс

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