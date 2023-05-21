Бой Ломаченко за звание "абсолюта" закончился спорным результатом

Украинский боксер Василий Ломаченко потерпел поражение от абсолютного чемпиона легкого веса американца Девина Хэйни, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (Невада, США).
Поединок продлился все двенадцать раундов. Американец очень спорно выиграл единогласным решением судей - 116-112, 116-112, 115-113.
Хэйни сохранил свои титулы и одержал 30-ю победу в профи, Ломаченко же проиграл в третий раз.
LOMA HAS HANEY HURT. #HaneyLoma pic.twitter.com/dKTLb7ot0o— Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023
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