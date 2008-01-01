Роналду после тренировки с Головкиным предпочел бокс футболу

Заезда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что в свободное время предпочитает смотреть не футбол, а боевые виды спорта. Он отметил, что как зритель любит бокс и UFC.

"Игра в футбол - моя страсть, но я предпочитаю смотреть другие виды спорта по телевизору. Между просмотром футбольного матча, бокса или боя UFC я выбираю бокс или UFC", - рассказал Роналду в интервью DAZN.

Ранее стриминговый сервис опубликовал видео боксерской тренировки футболиста с чемпионом мира в среднем весе по версии IBF и IBO Геннадием Головкиным. Ожидается, что скоро будет представлен документальный фильм "Параллельные миры", главными героями которого стали эти спортсмены.

Появилось видео совместной тренировки Головкина и Роналду