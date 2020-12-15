Появилось видео совместной тренировки Головкина и Роналду

В Интернете появился трейлер документального фильма от стримингового сервиса DAZN - "Параллельные миры", главным героями которого стали чемпион мира по боксу в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин и футболист "Ювентуса" и сборной Потругалии Криштиану Роналду.

Новый проект DAZN объединяет мировых спортивных легенд из разных дисциплин, чтобы узнать, что у них общего. Действующими лицами первого эпизода стали Головкин и Роналду, которые исследуют методы тренировок друг друга.

В трейлеры показаны фрагменты совместной тренировки спортсменов и их дружеской беседы, а также фрагменты их становления.

"Как думаешь, ты мог бы стать боксером?" - спросил Головкин.

"Я так не думаю", - ответил Роналду.

"Обстоятельства, при которых ты растешь, откладываются в твоем характере, в твоей личности. Мы родились обычными людьми, не богачами. Поэтому приходится сражаться за свою жизнь", - сказал футболист.

В свою очередь, GGG преподал своему собеседнику некоторые азы бокса: "Ты должен чувствовать твой баланс, тайминг, дистанцию".

Кроме того, спортсмены поговорили о человеческих качествах:

"Я думаю, что быть эмоциональным человеком - это хорошо. Кто сказал, что мужчины не плачут? Для меня важнее быть хорошим человеком", - поделился игрок "Ювентуса".

"Если ты остаешься прекрасным человеком в жизни - это самое лучшее", - продолжил GGG.

О начале совместного проекта для DAZN спортсмены объявили еще в декабре 2019-го. Тогда Головкин и Роналду обменялись памятными подарками, однако детали проекта не разглашались. Ясность наступила год спустя.