Ринг-герл заплакала в прямом эфире боя Головкин - Мурата

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Сегодня 11:19

Речь экс-чемпиона мира в среднем весе японца Риоты Мураты (16-3, 13 КО) после поражения от казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) растрогала одну из ринг-герл, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Девушка не сдержала слез, что попало на камеры. Трогательное видео разлетелось по соцсетям.

Напомним, GGG нокаутировал Мурату в девятом раунде объединительного боя, состоявшегося 9 апреля в Сайтаме (Токио, Япония). В итоге GGG успешно защитил титулы IBF и IBO в среднем дивизионе, а также прибавил к ним пояс WBA Super, принадлежавший японцу.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

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Метки:
Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота


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