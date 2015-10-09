Реванш Казахстан - Узбекистан 11 лет спустя удивил неожиданной развязкой

В рамках тренировочного сбора в Ташкенте (Узбекистан) на ринг вышли казахстанец Абылайхан Жусупов и местный боксер Икболжон Холдаров, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Спарринг стал первым для спортсменов после их встречи 11 лет назад на молодежном чемпионате мира в Софии (Болгария). Тогда в полуфинале весовой категории до 60 килограммов Жусупов одержал победу судейским решением и вышел в финал, где завоевал золото.

С тех пор Холдаров выиграл золото чемпионата Азии и серебро на мировом первенстве, а Жусупов стал трехкратным призером чемпионатов мира и завоевал медали чемпионата Азии — серебро и золото.

"Спустя 11 лет победила дружба", — отметил по итогам поединка тренер сборной Узбекистана Тулкин Киличев.

Отметим, что сборная Казахстана сейчас готовится к чемпионату мира по боксу от IBA, который пройдет с 3 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ). С составом команды можно ознакомиться по ссылке.

