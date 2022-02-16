Скандал в казахстанском ММА: лигу обвиняют в "ограблении" своего чемпиона ради бизнеса за границей

В субботу в Алматы состоялся бойцовский турнир NAIZA 78, который оставил после себя много вопросов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о скандальном решении в титульном поединке между казахстанским чемпионом и претендентом, являющимся этническим казахом из Китая.

В главном событии вечера проходил титульный реванш в полулёгкой весовой категории. Чемпион из Актобе Нурбек Кабдрахманов (11-4) вновь поставил на кон свой пояс в противостоянии с этническим казахом из Китая Балгыном Женисулы (20-8).

В июле они уже бились друг с другом в Актау, и это тоже было главное событие вечера. Тогда единогласным решением судей по итогам пяти раундов победу одержал Кабдрахманов. Но лиге и болельщикам была интересна ситуация с реваншем, ведь бой получился близким, и в итоге он случился уже спустя четыре месяца.

Бойцы вновь прошли 5 раундов, но судейство вызвало вопросы

Как и на летнем турнире NAIZA 75, Нурбек и Балгын прошли через всю дистанцию, не сумев завершить поединок досрочно. Всё вновь привело к подсчёту судейских записок, и именно они стали главной причиной скандала NAIZA 78.

Мнения судей разделились. Двое насчитали 48-47, один - 50-45, но непонятно, какую из трёх оценок занесли в актив Кабдрахманову, а какие две сыграли в пользу Женисулы. Увы, но с объявлением результата в лиге NAIZA есть проблемы, и в этом плане необходимо брать пример с лучших лиг мира, где октагон-анонсер чётко зачитывает, кому и с каким счётом отдал преимущество первый судья, кому - второй, а кому - третий.

Этого очень не хватило для понимания общей картины в этом бою. Однако, судя по недовольству в команде Кабдрахманова, они посчитали, что оценку 50-45 насчитали в пользу Женисулы (хотя есть и обратное мнение, что именно 50-45 один из судей отдал Нурбеку). Так или иначе итог - победа Балгына раздельным решением судей.

Болельщики актюбинского файтера призвали своих земляков перестать выступать в лиге NAIZA, припомнив, что ранее в этой же организации случались несправедливые, по их мнению, результаты и в отношении других местных бойцов - Дастана Амангельды и Багдата Жубаныша. Все они, как и Нурбек, представляют зал "Еркін Күш".

Многие припомнили слова президента NAIZA Нурбека Карабалы, который ещё до реванша говорил о возможной трилогии между Кабдрахмановым и Женисулы, в том числе о мыслях провести третий поединок между ними в Китае. То есть, слова о потенциальных планах выйти на китайский рынок за счёт китайской звезды в промоушене.

Вот, что пишут зрители и болельщики в соцсетях:

"Нурбек Карабала, давайте на чистоту. Вам выгодно, чтобы была трилогия. Вам необходимо выйти на китайскую арену. Вывести NAIZA за пределы Казахстана. Это, конечно, похвально, но не таким мерзким путём. Народ не слепой. Мы всё видели. Победа Нурбека очевидна. Это не только грабёж перед всем народом, это предательство старших братьев". "Нурбек, ты чемпион, без сомнений. Народ не слепой, мы всё видим. Но неожиданно, что такое предательство случилось от лиги NAIZA. Эти актюбинские парни, как Даурен Ермеков, Алиби Идрис, Дастан Амангельды, Багдат Жубаныш, Жалгас Жумагулов прославили NAIZA. Но теперь они своих же бойцов "убивают". Жаль, что нет справедливости". "Кажется, это маркетинговый ход NAIZA, чтобы сделать трилогию. Такой же исход был с Багдатом (Жубанышем). Они думают только о бизнесе, но не о парнях, которые бьются". "Просьба всем бойцам зала "Еркін Күш" - уходите из NAIZA. Уже сколько раз такое случалось. Дастан, Багдат, теперь Нурбек".

Кабдрахманова поддержали его товарищи по команде, среди которых Даурен Ермеков, Алиби Идрис, уже упомянутые Амангельды и Жубаныш. Отдельно в эмоциональном спиче высказался и Жалгас Жумагулов, который усомнился в профессионализме как судей, так и ТВ-комментаторов.

Что касается главного тренера зала Айбека Шокпутова, то он выложил сразу несколько видеообращений, в которых дал понять, что категорически не согласен с результатом. В отдельных фразах тоже можно уловить намёк на то, что такой исход был выгоден лиге с точки зрения бизнеса.

Многие активно делятся скриншотом статистики из трансляции турнира. Судя по данным, Кабдрахманов нанёс более чем в два раза больше ударов, чем Балгын - 488 против 213 (244 против 98 - по акцентированным), а также совершил больше тейкдаунов - 7 против 2.

Правда, к этой статистике есть определённые вопросы, так как правильность подсчёта количество ударов вызывает сомнения. Уж слишком большой разрыв и какие-то умопомрачительные цифры в некоторых раундах.

Отдельная критика прозвучала от некоторых зрителей и в адрес комментаторов телеканала Sport Plus Qazaqstan. По их мнению, работники телеканала слишком эмоционально реагировали на удары Женисулы, и эти возгласы могли сказаться даже на восприятие судей, которые сидели неподалёку от комментаторов.

Однако работавший на трансляции этого боя Дидар Кадыров дал понять, что никак не мог влиять на итоги поединка:

"Парни, я никак не могу влиять на судей. У меня нет таких прав", - написал он в комментариях под постом в соцсетях.

Кабдрахманов эмоционально отреагировал на поражение

Сам боец, который утратил звание чемпиона впервые за два года, очень красноречиво отреагировал на решение судей. В соцсетях он поделился постом, который подписал следующими изречениями:

"Проливаешь пот, терпишь сложности, отказываешься от еды, проводишь мало времени с близкими, соблюдаешь все запреты. С волнением прожитые дни, бессонные ночи, есть только одна цель, ради которой всё это терпишь: это победа и радость от неё. Но когда тебе поднимают руку на большой площади, то понимаешь, что всё не зря: проходить через все испытания, бороться до конца, верить в свою мечту... радость болельщиков заставляют забывать о трудностях. В тот момент понимаешь ценность всего этого. Но когда твои цели и твой мир превращаются в бизнес, когда удовлетворяют желание Китая под видом воли Всевышнего, и когда результат даёт не пролитый пот, а "PAY" (с английского "оплачено" - Прим. ред) - то теряешь надежду на честность, разбиваешься изнутри, хочется махнуть на всё рукой. Ради чего всё это - не понимаешь", - написал он.

Также Кабдрахманов сопроводил пост отрывком из творчества Ахмета Байтурсынова, где говорится о предательстве: "Нетрудно оказаться запертым в тюрьме, нетрудно быть повешенным или расстрелянным. Для меня труднее то, когда лают собаки из своей же деревни".

Обида, которая сидит внутри бойца из Актобе, более чем красноречиво передаётся в оригинале, на казахском языке. Можете прочитать в посте снизу:

Будет ли трилогия и что теперь делать с судейством?

Сразу после боя промоутер Карабала честно признался, что ожидал услышать о ничейном исходе в противостоянии Кабдрахманова и Женисулы. Но после окончания турнира, когда разговоров о скандальном поединке стало больше, никаких слов от руководства лиги уже не было.

Высказывалась сторона Кабдрахманова, его одноклубники и тренер, обычные болельщики и зрители, и подавляющее большинство считают, что казахстанца наглым образом ограбили.

Балгын стал новым чемпионом организации, и теперь он будет защищать это звание. Думается, что лига точно предпримет попытку организовать трилогию, но согласятся ли на неё в зале "Еркін Күш" - непонятно. Нурбек ясно дал понять, что такой судейский вердикт сильно по нему ударил, и он воспринял это как предательство. И сложно будет урегулировать взаимоотношения между лигой и командой бойца в краткие сроки.

Вывод напрашивается только один - с судейством в казахстанском ММА нужно работать. Возможно, что тренер Шокпутов подталкивает к правильной мысли о том, что должна появиться независимая комиссия, которая будет хотя бы следить за тем, как работают судьи в Казахстане.

В самой лиге NAIZA нужно стремиться к тому, чтобы записки на судейских карточках зачитывались по порядку с подробным объяснением, кто, кому и с каким счётом отдал победу. У судей тоже должна быть повышенная ответственность, так как они принимают важные решения, которые отражаются на настоящем и будущем бойцов, в том числе перспективных спортсменов, которые хотят построить успешную карьеру за границей.

К примеру, в лучшей лиге мира UFC судейские записки публикуют в открытом доступе, и каждый болельщик может видеть, как зовут судью и как он оценивал бой в каждом раунде.

В данной ситуации можно только с грустью заявить, что ивент, который должен был стать праздником для любителей спорта и смешанных единоборств, в итоге стал причиной грандиозного скандала с обидами и резкими высказываниями. Хотя кард был сформирован действительно неплохой, один из лучших в году.

И хочется, чтобы руководство лиги NAIZA дало подробное объяснение всей этой ситуации. По крайней мере, было бы логично получить от организации хоть какую-то реакцию, так как таких инцидентов в казахстанском ММА не так уж и много. Не каждый день на лигу обижается один из её лучших бойцов.

