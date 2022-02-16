Сенсацией завершился бой казахстанского чемпиона лиги ММА

В Алматы прошёл бойцовский турнир NAIZA 78. В главном событии вечера состоялся титульный реванш в полулёгком весе между казахстанским чемпионом Нурбеком Кабдрахмановым (11-4) и претендентом из Китая Балгыном Женисулы (20-8), сообщают Vesti.kz.

Поединок прошёл всю дистанцию из пяти раундов и завершился победой Женисулы раздельным решением судей - 47-48, 45-50, 48-47.

Таким образом 30-летний боец из Китая Балгын, являющийся этническим казахом, стал новым чемпионом лиги NAIZA. Он прервал свою серию из трёх поражений, одно из которых случилось в рамках турнира UFC за контракт с промоушеном.

В июле этого года Кабдрахманов и Женисулы уже бились на турнире NAIZA 75 в Актау, и тогда победу решением одержал казахстанец. Сейчас у Нурбека два поражения в трёх последних поединках.

Добавим, что Кабдрахманов удерживал звание чемпиона лиги в полулёгком весе почти два года - с декабря 2023-го.

