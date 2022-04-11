Редактор журнала The Ring Том Грэй назвал главный фактор, который может помешать трилогии Головкин - "Канело", сообщает Allboxing.ru. Эксперт написал статью после победы Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) над Риотой Муратой (16-3, 13 КО). GGG досрочно победил японца в девятом раунде, тем самым отобрав у того пояс WBA Super в среднем весе, и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO.

"Перед боем с Муратой Головкин провел лишь один бой за два с половиной года. 17-месячный перерыв после поединка с Шереметой оказался самым длинным в карьере Головкина. И если переключить внимание с выступления Мураты на результат боя, Головкин нанес боксеру из топ-5 среднего веса первое досрочное поражение в карьере и объединил половину титулов в своем весе. Если это плохое выступление, то что тогда хорошее?" - отметил Грэй.

"Конечно, Головкин пропустил достаточно ударов, но разве он когда-то был неуязвим? - добавил Грэй. - Перед первым боем с "Канело" Головкин победил Келла Брука и Дэниэла Джейкобса, и они оба наносили Головкину весьма неплохие удары, но это не помешало букмекерам поставить Головкина фаворитом в бою против "Канело". Полагаю, основная разница в том, что Головкину было явно тяжело с Муратой несколько минут, но японец может ударить, и нельзя искупаться и не намокнуть. Боксеры пропускают. Это бокс".

Автор также упомянул исторические реванши между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером и Шугаром Рэем Леонардом и Томасом Хирнсом. Обоим этим боям предшествовали сомнения и уверенность в явном превосходстве одного из соперников, но в итоге они стали одними из самых упорных противостояний.

"Суть в том, что великие бойцы могут показать лучшее в нужный момент, - отметил Грэй. - Я предсказывал, что Александр Усик победит Энтони Джошуа еще за четыре года до их поединка. Я поддался сомнениям и до сих пор корю себя за это, потому что немотивированный Усик выступил более чем средне против боксеров совершенно иного стиля, чем у Джошуа (Уизерспуна и Чисоры). Как оказалось, Усик, мотивированный боем за титул в супертяжелом весе, может выступить намного лучше".

"Разве не следует дать шанс Головкину, одному из лучших средневесов мира последних 20 лет? Я был на первом бое Головкин-"Канело". Я считал, что Головкин победил, хотя и более близко, чем большинство. Я так же ставил на ничью, потому что история подсказывает, что такие денежные и потенциально близкие супербои имеют тенденцию заканчиваться спорной ничьей. Я считал, что "Канело" заслуженно победил во втором бою. На мой взгляд, "Канело" никогда не боксировал лучше, и все равно у меня он победил 7-5".

"Суть в том, что "Канело" никогда не доминировал над Головкиным, даже близко к этому не приблизился. Многие полагают, что его счет в противостоянии с Головкиным 0-2, остальные - 1-1. Независимо от того, что произошло с момента их второго боя, это по-прежнему бой, который хотят видеть поклонники бокса, и история подсказывает, что это может быть нечто совершенно особенное".

"Бивол - это единственный человек, у которого есть право помешать проведению третьего боя "Канело" и Головкина", - подвел итог Грэй.

"Бить "Канело" и на пенсию". Найдено объяснение тактике Головкина в бою против "суперчемпиона"

Напомним, осенью Головкин может провести трилогию с Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО), который 7 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) сойдется в бою с Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО).

Предыдущие бои между GGG и "Канело" прошли в 2017 и 2018 годах. Первый завершился спорной ничьей, а во втором победу решением праздновал мексиканец.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира