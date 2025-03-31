Раскрыты финансовые детали боя Бивол - Бенавидес

Раскрыт порядок распределения призового фонда в случае проведения боя между абсолютным чемпионом полутяжелого веса россиянином Дмитрием Биволом (24-1, 12 КО) и американцем Дэвидом Бенавидесом (30-0, 24 КО), передают Vesti.kz.

Ранее WBC обязал Бивола провести защиту титула против Бенавидеса. Инсайдер Дэн Рафаэль поделился деталями распределения гонораров.

Отмечается, что стандартное распределение призового фонда WBC 75 на 25 в пользу Бивола. Команда Бенавидеса предложила изменить пропорцию на 55-45 в пользу россиянина, однако WBC не удовлетворил этот запрос. Вместо этого организация согласилась пересмотреть стандартное распределение, установив его на уровне 60-40 в пользу Бивола.

Ранее стало известно, что Бивол готов оставить титул ради боя с Бенавидесом.

Украинский боксер Александр Гвоздик заявил, что Бенавидес способен победить Бивола.