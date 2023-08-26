Прямая трансляция вечера бокса Top Rank с участием двух непобежденных казахстанцев

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Сегодня 15:00
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Утром в воскресенье, 27 августа, состоится вечер бокса в Талсе (США, штат Оклахома) с участием двух казахстанских боксеров Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) и Абылайхана Жусупова (2-0, 1 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Прямая трансляция вечера бокса будет доступна для просмотра на телеканале "Хабар". Начало в 07:00 по астанинскому времени. Отметим, что Кособуцкий в лимите супертяжелого веса сразится с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 КО), а Жусупов померится силами с Уистоном Кампосом (33-11-6, 19 КО) из Никарагуа.

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Свой последний бой Жан Кособуцкий провел в ноябре: он нокаутировал в третьем раунде представителя Германии Хуссейна Мухамеда (17-1, 14 КО) и защитил титул чемпиона WBC International в супертяжелом весе. Что касается следующего соперника казахстанца, то Эфе Аджагба выходил на ринг в январе и прошел всю дистанцию в десять раундов с американцем Стивеном Шоу (18-2, 13 КО), но в итоге победил его единогласным решением судей.

 

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан Жусупов Абылайхан
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