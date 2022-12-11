Прямая трансляция вечера бокса в Алматы с титульными боями казахстанцев

Сегодня, 11 декабря, в Алматы состоится крупный вечер бокса с участием звездных спортсменов Казахстана. Этот турнир будет организован промоушеном Movida Promotions, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ивент возглавит поединок казахстанского боксера первого полусреднего веса Жанкоша Турарова (25-0, 18 КО) против Энрике Луиса (11-5-1, 7 КО) из Венесуэлы. На кону будет стоять вакантный пояс IBO Intercontinental.

Казахстанка Ангелина Лукас (2-0, 1 КО) встретится с представительницей Танзании Лулу Кайаге (8-8-4, 2 КО). Соперницы оспорят пояс чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии UBO World.

А Елхан Табынбаев будет драться за WBC Intercontinental в полутяжелом весе. Ему будет противостоять бразилец Матеус да Силва (7-0, 3 КО).

Боксерское шоу начнется в 17:00 по времени Астаны. Транслировать бои будет стриминговая компания DAZN. Ранее основатель Movida Promotions Алимжан Калдияров рассказал, как оформить подписку.