Прямая трансляция вечера бокса в Алматы с титульными боями казахстанцев

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 10:26
©Movida Promotions

Сегодня, 11 декабря, в Алматы состоится крупный вечер бокса с участием звездных спортсменов Казахстана. Этот турнир будет организован промоушеном Movida Promotions, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ивент возглавит поединок казахстанского боксера первого полусреднего веса Жанкоша Турарова (25-0, 18 КО) против Энрике Луиса (11-5-1, 7 КО) из Венесуэлы. На кону будет стоять вакантный пояс IBO Intercontinental.

Казахстанка Ангелина Лукас (2-0, 1 КО) встретится с представительницей Танзании Лулу Кайаге (8-8-4, 2 КО). Соперницы оспорят пояс чемпионки мира в наилегчайшем весе по версии UBO World.

А Елхан Табынбаев будет драться за WBC Intercontinental в полутяжелом весе. Ему будет противостоять бразилец Матеус да Силва (7-0, 3 КО).

Боксерское шоу начнется в 17:00 по времени Астаны. Транслировать бои будет стриминговая компания DAZN. Ранее основатель Movida Promotions Алимжан Калдияров рассказал, как оформить подписку.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Тураров Жанкош Лукас Ангелина Алматы Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 22:35
Профи-бокс
"Буду завоевывать очень много титулов для Казахстана!". Эмоциональная речь Ангелины Лукас сразила зал
Сегодня , 21:46
Профи-бокс
Непобежденный казахстанец брутальным нокаутом дебютировал на DAZN и завоевал титул
Сегодня , 21:37
Профи-бокс
Казахстанский боец МАА Арман Ашимов дебютировал в профи-боксе
Сегодня , 21:02
Профи-бокс
Казахстанский актер Еркебулан Токтар - сначала стал звездой ММА, а теперь дебютировал в профи-боксе
Сегодня , 20:40
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана одержала победу в профи и завоевала пояс
Сегодня , 18:51
Профи-бокс
Жуткое видео. Чемпион мира в весе Елеусинова попал в аварию
Сегодня , 11:26
Профи-бокс
Нокаутом завершился бой чемпиона WBO против претендента из России
Сегодня , 10:26
Профи-бокс
Прямая трансляция вечера бокса в Алматы с титульными боями казахстанцев
Сегодня , 10:00
Профи-бокс
Cексапильная боксерша нокаутом выиграла титульный бой
Вчера , 22:35
Профи-бокс
Вечер бокса в Астане пополнился боем за титул от WBC, возвращением казахстанца и скандального американца
© 2008 - 2022 ТОО «EML»