Три титульных боя казахстанцев и дебют звезд ММА. Стали известны подробности большого вечера бокса в Алматы

11 декабря в Алматы состоится крупный вечер бокса с участием звездных спортсменов Казахстана. Этот турнир будет организован промоушеном Movida Promotions. Его основатель Алимжан Калдияров дал эксклюзивное интервью Vesti.kz, в котором рассказал об идее стать промоутером, привлечении звездных спортсменов и планах на будущее.

Калдияров является не только начинающим промоутером, но и менеджером непобежденного боксера Жанкоша Турарова (25-0, 18 КО). Он же и станет хедлайнером ивента, который пройдет 11 декабря на "Алматы-Арене". Известно, что транслировать бои будет стриминговая компания DAZN, а билеты, чтобы наблюдать за их ходом вживую, можно приобрести по этой ссылке.

- Алимжан, 11 декабря вы проведете большой вечер бокса на "Алматы-Арене". Как вам удалось привлечь интерес DAZN для осуществления прямой трансляции?

- В целом в нашем холдинге существуют разные направления бизнеса, и одно из них - это IT, где мы разрабатываем мобильное приложение на базе блокчейна WEB.3 технологий. В ходе конференции в Дубае мы презентовали свою продукцию, концепцию и модели, там присутствовали представители различных стриминговых компаний. Среди них был и DAZN. Там мы обменялись контактами, они оценили наш продукт и мы заработали определенную репутацию перед ними.

После этого, имея определенный кредит доверия, мы решили организовывать спортивный ивент. Связались с ними и сказали, что в Казахстане достаточно много любителей бокса, который в стране на уровне национального вида спорта. Мы дали знать, что обеспечим качество проведения мероприятия и сумеем привлечь трафик. Таким образом, мы смогли убедить DAZN и этот турнир будет первым показательным, после чего, возможно, они на постоянной основе зайдут на наш рынок.

- Как казахстанцы смогут оформить подписку на DAZN, чтобы посмотреть турнир?

- Оформить подписку достаточно легко. Надо скачать мобильное приложение на IOS или Android. Называется оно DAZN. После покупки подписки каждый сможет смотреть по их расписанию турниры, в том числе и наш.

- Пока известно, что выступят Жанкош Тураров, Ангелина Лукас (2-0, 1 КО), Арман Ашимов (12-3-1 в ММА) и Еркебулан Токтар (4-2 в ММА). Чего еще ждать от предстоящего турнира?

- На этом турнире состоятся три титульных боя: Жанкош будет драться за IBO Intercontinental, Ангелина - за мировой пояс UBO World, а также Елхан Табынбаев будет драться за WBC Intercontinental. Но, помимо этого, из всей казахстанской боксерской общественности мы выбрали для нашего карда самых перспективных боксеров класса А, среди которых Алихан Туленбаев, Адлан Селмурзаев и не только. Думаю, они покажут очень зрелищные бои. Некоторые боксеры будут выходить в сопровождении наших казахстанских селебрити-звезд. Пока это инкогнито. Скоро объявим.

- Как вам удалось заинтересовать бойцов ММА Токтара и Ашимова, которые ранее не выступали в боксерских поединках?

- Некоторые говорят, что Еркебулана можно заинтересовать только деньгами. Я так не считаю. Возможно, это и так, но я увидел в его глазах азарт, страсть и огромное желание драться, когда разговаривал с ним. Он смело решил испытать себя среди профессиональных боксеров, и даже когда мы предлагали ему соперников, он решил выбрать тех, которые будут крупнее, сильнее и уже с определенным рекордом, с опытом в этом виде спорта. Арман - казахский батыр, который никогда не отказывается от серьезных вызовов. Мы предложили ему выступить. Он, осознавая весь риск, принял бой и готов показать свои навыки на арене профессионального бокса, что впервые для него.

- В феврале прошлого года я взялся за менеджерство Жанкоша. Он был единственным боксером, которого я вел. В Дубае с апреля месяца прошлого года были тренировочные лагеря, очень долго готовились, но в итоге из-за внешних обстоятельств в другой стране бой отменили - взяли анализы и сказали, что коронавирус. Затем, через три месяца, еще раз прошли через тренировочные лагеря, должны были лететь в США выступать в карде с Эдриэном Бронером. Но когда должны были вылетать, у них турнир отменился.

В декабре был бой, когда Жанкош финишировал египтянина в первом раунде, и следующий он должен был провести в марте. В России Тураров планировал драться за пояс WBO intercontinental, мы готовились, но снова внешние обстоятельства, санкции и получаем запрет. Сейчас в России нельзя проводить какие-либо титульные поединки. За два года у нас был всего один состоявшийся бой и три отмененных. Как можно после этого строить карьеру в профессиональном боксе, если ты постоянно будешь от кого-то зависеть?

Затем мы взяли в промоушен Туленбаева и Сельмурзаева. Я понял, что с ними будут такие же проблемы в части организации боев. Исходя из этого, появилась идея получить лицензию промоутера, проводить турниры на уровне, пробовать применять ресурсы из традиционного бизнеса уже в промоутерской индустрии.

- Мы тоже на это надеемся. Когда мы получили промоутерскую лицензию, сразу начали анализировать рынок и изучать, как проходят подобные организации. Первое, что мы открыли для себя, - это то, что на "Алматы Арене" последний раз турнир по профессиональному боксу проходил в далеком 2018 году. Прошло уже больше четырех лет, и причина в том, что очень тяжело популяризировать и привлекать внимание публики для того, чтобы они приходили на бои или хотя бы смотрели онлайн. Соответственно, мы понимаем, что казахстанский зритель очень маленький для того, чтобы можно было его монетизировать.

Значит, если не хватает казахстанской публики, то нужно привлекать иностранную аудиторию. И здесь это возможно только при коллаборации с мировыми стриминговыми компаниями, как DAZN. Также, когда мы начали организовывать турнир, первыми, кто пришел на переговоры по спонсорству, были букмекерские конторы. Не буду скрывать - мы проводили с ними переговоры для того, чтобы понять возможности конкурентов на рынке, потому что они будут брать деньги у букмекеров. Если мы идем со своими деньгами, то должны понимать, как мы можем обеспечить конкурентную среду. Для того, чтобы популяризировать дело, нужны ТВ и очень сильные рекламные ресурсы. Думаю, путем консолидации всех наших ресурсов и усилий получится хороший турнир, и мы сможем его проводить в последующем на стабильной основе.

Отметим, что это будет первый турнир на территории Казахстана, который будет транслироваться DAZN. Ранее сам Тураров анонсировал титульный поединок в Алматы, а затем рассказал и об участии бойца ММА Токтара.

Фото: Movida Promotions, DAZN©️

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