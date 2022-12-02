Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Три титульных боя казахстанцев и дебют звезд ММА. Стали известны подробности большого вечера бокса в Алматы

Три титульных боя казахстанцев и дебют звезд ММА. Стали известны подробности большого вечера бокса в Алматы
©instagram/zhankoshturarov/

11 декабря в Алматы состоится крупный вечер бокса с участием звездных спортсменов Казахстана. Этот турнир будет организован промоушеном Movida Promotions. Его основатель Алимжан Калдияров дал эксклюзивное интервью Vesti.kz, в котором рассказал об идее стать промоутером, привлечении звездных спортсменов и планах на будущее.

Калдияров является не только начинающим промоутером, но и менеджером непобежденного боксера Жанкоша Турарова (25-0, 18 КО). Он же и станет хедлайнером ивента, который пройдет 11 декабря на "Алматы-Арене". Известно, что транслировать бои будет стриминговая компания DAZN, а билеты, чтобы наблюдать за их ходом вживую, можно приобрести по этой ссылке.

- Алимжан, 11 декабря вы проведете большой вечер бокса на "Алматы-Арене". Как вам удалось привлечь интерес DAZN для осуществления прямой трансляции?

- В целом в нашем холдинге существуют разные направления бизнеса, и одно из них - это IT, где мы разрабатываем мобильное приложение на базе блокчейна WEB.3 технологий. В ходе конференции в Дубае мы презентовали свою продукцию, концепцию и модели, там присутствовали представители различных стриминговых компаний. Среди них был и DAZN. Там мы обменялись контактами, они оценили наш продукт и мы заработали определенную репутацию перед ними.

После этого, имея определенный кредит доверия, мы решили организовывать спортивный ивент. Связались с ними и сказали, что в Казахстане достаточно много любителей бокса, который в стране на уровне национального вида спорта. Мы дали знать, что обеспечим качество проведения мероприятия и сумеем привлечь трафик. Таким образом, мы смогли убедить DAZN и этот турнир будет первым показательным, после чего, возможно, они на постоянной основе зайдут на наш рынок.

- Как казахстанцы смогут оформить подписку на DAZN, чтобы посмотреть турнир?

- Оформить подписку достаточно легко. Надо скачать мобильное приложение на IOS или Android. Называется оно DAZN. После покупки подписки каждый сможет смотреть по их расписанию турниры, в том числе и наш.

- Пока известно, что выступят Жанкош Тураров, Ангелина Лукас (2-0, 1 КО), Арман Ашимов (12-3-1 в ММА) и Еркебулан Токтар (4-2 в ММА). Чего еще ждать от предстоящего турнира?

- На этом турнире состоятся три титульных боя: Жанкош будет драться за IBO Intercontinental, Ангелина - за мировой пояс UBO World, а также Елхан Табынбаев будет драться за WBC Intercontinental. Но, помимо этого, из всей казахстанской боксерской общественности мы выбрали для нашего карда самых перспективных боксеров класса А, среди которых Алихан Туленбаев, Адлан Селмурзаев и не только. Думаю, они покажут очень зрелищные бои. Некоторые боксеры будут выходить в сопровождении наших казахстанских селебрити-звезд. Пока это инкогнито. Скоро объявим.

- Как вам удалось заинтересовать бойцов ММА Токтара и Ашимова, которые ранее не выступали в боксерских поединках?

- Некоторые говорят, что Еркебулана можно заинтересовать только деньгами. Я так не считаю. Возможно, это и так, но я увидел в его глазах азарт, страсть и огромное желание драться, когда разговаривал с ним. Он смело решил испытать себя среди профессиональных боксеров, и даже когда мы предлагали ему соперников, он решил выбрать тех, которые будут крупнее, сильнее и уже с определенным рекордом, с опытом в этом виде спорта. Арман - казахский батыр, который никогда не отказывается от серьезных вызовов. Мы предложили ему выступить. Он, осознавая весь риск, принял бой и готов показать свои навыки на арене профессионального бокса, что впервые для него.

- Откуда пришла идея открыть промоутерскую компанию Movida Promotions? Насколько мы знаем, ранее вы занимались продвижением Турарова по менеджерской части?

- В феврале прошлого года я взялся за менеджерство Жанкоша. Он был единственным боксером, которого я вел. В Дубае с апреля месяца прошлого года были тренировочные лагеря, очень долго готовились, но в итоге из-за внешних обстоятельств в другой стране бой отменили - взяли анализы и сказали, что коронавирус. Затем, через три месяца, еще раз прошли через тренировочные лагеря, должны были лететь в США выступать в карде с Эдриэном Бронером. Но когда должны были вылетать, у них турнир отменился.

В декабре был бой, когда Жанкош финишировал египтянина в первом раунде, и следующий он должен был провести в марте. В России Тураров планировал драться за пояс WBO intercontinental, мы готовились, но снова внешние обстоятельства, санкции и получаем запрет. Сейчас в России нельзя проводить какие-либо титульные поединки. За два года у нас был всего один состоявшийся бой и три отмененных. Как можно после этого строить карьеру в профессиональном боксе, если ты постоянно будешь от кого-то зависеть?

Затем мы взяли в промоушен Туленбаева и Сельмурзаева. Я понял, что с ними будут такие же проблемы в части организации боев. Исходя из этого, появилась идея получить лицензию промоутера, проводить турниры на уровне, пробовать применять ресурсы из традиционного бизнеса уже в промоутерской индустрии.

- Какие дальнейшие планы? Надеемся, что турнир не получится одноразовым.

- Мы тоже на это надеемся. Когда мы получили промоутерскую лицензию, сразу начали анализировать рынок и изучать, как проходят подобные организации. Первое, что мы открыли для себя, - это то, что на "Алматы Арене" последний раз турнир по профессиональному боксу проходил в далеком 2018 году. Прошло уже больше четырех лет, и причина в том, что очень тяжело популяризировать и привлекать внимание публики для того, чтобы они приходили на бои или хотя бы смотрели онлайн. Соответственно, мы понимаем, что казахстанский зритель очень маленький для того, чтобы можно было его монетизировать.

Значит, если не хватает казахстанской публики, то нужно привлекать иностранную аудиторию. И здесь это возможно только при коллаборации с мировыми стриминговыми компаниями, как DAZN. Также, когда мы начали организовывать турнир, первыми, кто пришел на переговоры по спонсорству, были букмекерские конторы. Не буду скрывать - мы проводили с ними переговоры для того, чтобы понять возможности конкурентов на рынке, потому что они будут брать деньги у букмекеров. Если мы идем со своими деньгами, то должны понимать, как мы можем обеспечить конкурентную среду. Для того, чтобы популяризировать дело, нужны ТВ и очень сильные рекламные ресурсы. Думаю, путем консолидации всех наших ресурсов и усилий получится хороший турнир, и мы сможем его проводить в последующем на стабильной основе.

Отметим, что это будет первый турнир на территории Казахстана, который будет транслироваться DAZN. Ранее сам Тураров анонсировал титульный поединок в Алматы, а затем рассказал и об участии бойца ММА Токтара.

Фото: Movida Promotions, DAZN©️

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Профессиональный бокс Алматы Казахстан Токтар Еркебулан Лукас Ангелина Тураров Жанкош

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 16:43
Профи-бокс
Три титульных боя казахстанцев и дебют звезд ММА. Стали известны подробности большого вечера бокса в Алматы Три титульных боя казахстанцев и дебют звезд ММА. Стали известны подробности большого вечера бокса в Алматы
Сегодня , 12:56
Профи-бокс
Непобежденный мексиканец дал ответ по бою с Алимханулы Непобежденный мексиканец дал ответ по бою с Алимханулы
Сегодня , 10:00
Профи-бокс
Опубликовано первое фото казахстанского боксера после выхода из комы Опубликовано первое фото казахстанского боксера после выхода из комы
Вчера , 19:52
Профи-бокс
В Казахстане может появиться еще один чемпион мира по боксу В Казахстане может появиться еще один чемпион мира по боксу
Вчера , 14:04
Профи-бокс
Тайсон Фьюри призвал "Канело" выбить зубы Месси Тайсон Фьюри призвал "Канело" выбить зубы Месси
Вчера , 10:24
Профи-бокс
"Канело" сделал признание после угроз в адрес Месси "Канело" сделал признание после угроз в адрес Месси
Вчера , 09:41
Профи-бокс
Казахстанский нокаутер сделал заявление перед возвращением на ринг Казахстанский нокаутер сделал заявление перед возвращением на ринг
30 ноября, 16:49
Профи-бокс
Жанкош Тураров анонсировал бой известного казахстанского актера в профи-боксе Жанкош Тураров анонсировал бой известного казахстанского актера в профи-боксе
30 ноября, 15:50
Профи-бокс
Известный промоушен планирует вернуть Батыра Джукембаева Известный промоушен планирует вернуть Батыра Джукембаева
30 ноября, 11:31
Профи-бокс
Казахстанскому супертяжу предрекли титульный бой с нокаутером из Узбекистана Казахстанскому супертяжу предрекли титульный бой с нокаутером из Узбекистана
29 ноября, 22:46
Профи-бокс
Батыр Джукембаев сделал заявление перед титульным боем и показал фото с лучшим боксером мира Батыр Джукембаев сделал заявление перед титульным боем и показал фото с лучшим боксером мира
29 ноября, 19:07
Профи-бокс
"Придется выйти на ринг". Тайсон заступился за Месси после угроз со стороны "Канело" "Придется выйти на ринг". Тайсон заступился за Месси после угроз со стороны "Канело"
29 ноября, 16:09
Профи-бокс
"Канело" резко ответил еще одному защитнику Месси после скандала с флагом Мексики "Канело" резко ответил еще одному защитнику Месси после скандала с флагом Мексики
29 ноября, 14:03
Профи-бокс
Жанкош Тураров анонсировал титульный бой на DAZN в Алматы Жанкош Тураров анонсировал титульный бой на DAZN в Алматы
29 ноября, 13:23
Профи-бокс
Соперник Жанкоша Турарова сделал угрожающее заявление Соперник Жанкоша Турарова сделал угрожающее заявление
29 ноября, 11:02
Профи-бокс
Казахстанский нокаутер назвал дату возвращения на ринг после двухлетнего перерыва Казахстанский нокаутер назвал дату возвращения на ринг после двухлетнего перерыва
28 ноября, 20:18
Профи-бокс
"Канело" получил ответ после угроз в адрес Месси "Канело" получил ответ после угроз в адрес Месси
28 ноября, 15:53
Профи-бокс
Фьюри призвали подраться с казахстанцем после его досрочной победы в титульном бою Фьюри призвали подраться с казахстанцем после его досрочной победы в титульном бою
28 ноября, 15:04
Профи-бокс
"Канело" пригрозил Месси. Все очень серьезно "Канело" пригрозил Месси. Все очень серьезно
28 ноября, 14:32
Профи-бокс
Рефери признался, что спас Мэнни Пакьяо от поражения в 2000 году Рефери признался, что спас Мэнни Пакьяо от поражения в 2000 году
28 ноября, 12:31
Профи-бокс
Автор сенсационной победы обошел Головкина в рейтинге Автор сенсационной победы обошел Головкина в рейтинге
28 ноября, 11:14
Профи-бокс
Батыр Джукембаев получил титульный бой. Есть дата и место Батыр Джукембаев получил титульный бой. Есть дата и место
27 ноября, 21:14
Профи-бокс
Казахстанский боксер Ербосынулы сделал заявление после выхода из комы Казахстанский боксер Ербосынулы сделал заявление после выхода из комы
27 ноября, 16:38
Профи-бокс
Бивол категорично высказался о реванше с "Канело" Бивол категорично высказался о реванше с "Канело"
27 ноября, 15:20
Профи-бокс
Экс-боксеру "Астана Арланс" вынесли вердикт в бою с Усиком Экс-боксеру "Астана Арланс" вынесли вердикт в бою с Усиком
27 ноября, 14:27
Профи-бокс
Чемпион мира увидел Бивола на вечере бокса и вызвал его на бой Чемпион мира увидел Бивола на вечере бокса и вызвал его на бой
27 ноября, 13:42
Профи-бокс
Нокаутом завершился главный бой вечера за пояс чемпиона мира WBC Нокаутом завершился главный бой вечера за пояс чемпиона мира WBC
27 ноября, 10:53
Профи-бокс
Олимпийский чемпион из Узбекистана нокаутом выиграл 12-й бой в профи Олимпийский чемпион из Узбекистана нокаутом выиграл 12-й бой в профи
27 ноября, 10:04
Профи-бокс
Неожиданным исходом завершился бой за титул "временного" чемпиона WBO. "Канело" следующий? Неожиданным исходом завершился бой за титул "временного" чемпиона WBO. "Канело" следующий?
27 ноября, 09:15
Профи-бокс
"Канело" отреагировал на поражение Мексики от Аргентины на ЧМ-2022 по футболу "Канело" отреагировал на поражение Мексики от Аргентины на ЧМ-2022 по футболу

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus