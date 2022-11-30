Жанкош Тураров анонсировал бой известного казахстанского актера в профи-боксе

Казахстанский актер Еркебулан Токтар, проведет бой в профессиональном боксе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Токтар, имеющий опыт выступлений в смешанных единоборствах попробует свои силы в рамках вечера бокса, который состоится 11 декабря в Алматы.

Токтар станет одним из участников мероприятия. главным событием которого станет бой Жанкоша Турарова (25-0, 18 КО) с венесуэльцем Луисом Энрике Ромеро (11-5-1, 7 КО). Они сразятся за титул BO Inter-Continental в первом полусреднем весе. Тураров вместе с Токтаром анонсировал поединок актера.

На данный момент соперник Токтара пока не называется.

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Добавим, что в рамках предстоящего шоу в профи-боксе дебютирует казахстанский представитель ММА