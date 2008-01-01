Прямая трансляция боя за четыре титула Джошуа - Пулев

Болгарин оказался немного легче на взвешивании.

Фото: DAZN©
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Сегодня 14:00
В ночь с 12 на 13 декабря по казахстанскому времени в Лондоне (Англия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа (23-1, 22 КО) и болгарином Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Начало шоу запланировано на 00:00 по времени Нур-Султана, главный поединок, соответственно, начнется позже. Джошуа предстоит защита титулов чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Ссылки на трансляцию будут доступны ближе к событию здесь.

Накануне боксеры прошли взвешивание. Вес британца составил 240,8 фунта (109,22 килограмма). Пулев оказался немного легче - 239,7 фунта (108,72 килограмма).

Последний раз Джошуа выходил на ринг в декабре прошлого года, когда в реванше победил американца мексиканского происхождения Энди Руиса. Пулев в ноябре того же года оказался сильнее американца Райделла Букера.
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Сегодня 14:00
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