Прямая трансляция боя обидчика Джалолова из Казахстана

Казахстанский боксер супертяжелого веса Иван Дычко (13-0, 12 КО) проведет бой в США с американцем Крейгом Льюисом (15-7-1, 8 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок состоится в ночь с 21 на 22 августа в Плант-Сити (США) в рамках очередного шоу от ProBox и будет рассчитан на восемь раундов.

Прямая трансляция шоу пройдет на YouTube-канале организации и начнется в 03:30 по времени Астаны.

Прямая трансляция вечера бокса

На взвешивании Дычко оказался легче своего соперника на 12 с лишним килограммов. Вес казахстанца. показанный на весах составил 107,048 килограмма, а Льюиса - 119,657.

Главным событием вечера станет бой между двумя бывшими чемпионами мира - американцем Джарреттом Хердом и доминиканцем Джейсоном Росарио. Они сойдутся в лимите суперсреднего веса.

Последний раз Дычко боксировал в июне прошлого года в Буэнос-Айресе (Аргентина), когда нокаутировал во втором раунде местного боксера Ариэля Бракамонте (13-11, 7 КО) и завоевал титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе.

Стоит отметить, что в любителях Дычко четыре раза встречался с олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым и все четыре раза победил.