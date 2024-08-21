Обидчик Джалолова из Казахстана сделал вес перед боем в США

Казахстанский боксер супертяжелого веса Иван Дычко (13-0, 12 КО) прошел обязательную процедуру взвешивания перед следующим боем в США. Противостоять ему будет американец Крейг Льюис (15-7-1, 8 КО), передают Vesti.kz.

На весах Дычко показал 107,048 килограмма, Льюис - 119,657.

Поединок состоится 21 августа в Плант-Сити (США) в рамках очередного шоу от ProBox и будет рассчитан на восемь раундов.

Стоит отметить, что в любителях Дычко четыре раза встречался с олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым и все четыре раза победил.

Последний раз Дычко боксировал в июне прошлого года в Буэнос-Айресе (Аргентина), когда нокаутировал во втором раунде местного боксера Ариэля Бракамонте (13-11, 7 КО) и завоевал титул WBA Fedecaribe в супертяжелом весе.