Известный российский форвард высказался о получении казахстанского гражданства

Форвард "Актобе" Идрис Умаев в интервью KazFootball сделал заявление о смене российского гражданства на казахстанское, сообщают Vesti.kz.

Он рассказал, что не мог быть вызван в сборную Казахстана на сентябрьские матчи Лиги Наций против Норвегии и Словении из-за проблем с получением гражданства.

- Честно признаться, ожидал увидеть вас в заявке сборной на матчи Лиги Наций. Видимо, вопрос гражданства по-прежнему не решен? Вы бы наверняка помогли команде...

- Да, по паспорту еще ничего не решено. Наверное, повторяюсь уже в десятый раз, но я сделал все от себя зависящее. Сам очень жду и надеюсь получить его в скором времени.

Отметим, что Идрис, чей отец является уроженцем Казахстана еще в 2022 году заявил о своем желании защищать цвета национальной команды.

Умаев выступает за "Актобе" с 2023 года. В Казахстане еще играл за карагандинский "Шахтер". В его карьере также были российские "Енисей", "Чайка", "Химки" и литовская "Паланга". В своем активе имеет восемь матчей за сборную России до 20 лет.