Новичок "Барыса" избил соперника в эпичном матче
©ХК "Барыс"
Столичный "Барыс" сыграл стартовый матч на Кубке Блинова в Омске, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Столичный "Барыс" сыграл стартовый матч на Кубке Блинова в Омске, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча с "Авангардом" завершилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 4:3. Примечательно, что "Барыс" проигрывая 0:3, сумел восстановить равновесие.
Кроме того, в третьем периоде новичок "Барыса" канадец Натан Болье сошелся в рукопашной с Марком Вербой и одержал победу.
Добавим, что завтра, 22 августа астанчане, в ранге действующих победителей турнира, сыграют с новосибирской "Сибирью".
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