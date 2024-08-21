Новичок "Барыса" избил соперника в эпичном матче

Столичный "Барыс" сыграл стартовый матч на Кубке Блинова в Омске, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча с "Авангардом" завершилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 4:3. Примечательно, что "Барыс" проигрывая 0:3, сумел восстановить равновесие.

Кроме того, в третьем периоде новичок "Барыса" канадец Натан Болье сошелся в рукопашной с Марком Вербой и одержал победу.

Добавим, что завтра, 22 августа астанчане, в ранге действующих победителей турнира, сыграют с новосибирской "Сибирью".