Прямая трансляция боя казахстанского супертяжа за титул от WBC

Сегодня, 20 ноября, казахстанский боксер-супертяжеловес Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО), владеющий поясом WBA International, проведет поединок против доминиканца Алексиса Бенджамина Гарсии (11-0, 7 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
10-раундовый бой пройдет в Гамбурге (Германия), а на кону будет стоять вакантный титул WBC International Silver. По времени Нур-Султана он начнется в 00:00, в прямом эфире его покажет "Хабар". Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Боксеры уже прошли обязательную процедуру взвешивания.
Контрпанчер с большим минусом. Кто такой соперник Кособуцкого по титульному бою
Для Кособуцкого этот бой станет третьим в 2021 году, предыдущие два также прошли в Гамбурге. В феврале казахстанец досрочно выиграл вакантный титул WBA International, а в августе успешно защитил пояс, снова нокаутировав соперника.