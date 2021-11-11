Контрпанчер с большим минусом. Кто такой соперник Кособуцкого по титульному бою

Казахстанский тяжеловес Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО) в конце ноября попробует завоевать новый титул. 32-летний боксер сразится с Алексисом Гарсией (11-0, 7 КО) из Доминиканской республики за вакантный пояс WBC International Silver. Подробнее о том, кто именно выйдет против него на ринг - в материале Vesti.kz.

Соперник невыездной. Вся его активность проходила исключительно на родине. Даже любительская карьера особо границы Доминиканы не пересекала. Так что его выезд в Гамбург (Германия) станет путешествием. Гарсию из зоны комфорта выманили титул и возможность сразиться с набирающим ход Кособуцким, который может принести ему бонусы.

В общем, решил подумать о карьере, прокатиться, показать свой скилл искушенным европейским болельщикам. Хорошие каникулы, учитывая, что шансы на успех в бою против Кособуцкого у него есть.

Гарсия - надежный и активный контрпанчер. В этом он силен и стабилен. Только вот для полного раскрытия навыков не хватает важного - роста. Данный минус вынуждает его постоянно сближаться, что повышает риски быть повергнутым.

Как он компенсирует это? На удивление хорошими джебами. К тому же доминиканец неплохо перемещается на ринге. И главное - он комфортно работает в обеих стойках. Гарсия этим самым запутывает оппонентов, вынуждает ошибаться.

Хороший соперник. Потягается с казахстанцем. К слову, он хорошо вкладывает силу в свои удары. Это также может доставить проблемы Жану. К тому же он ни разу не проигрывал. И семь из 11 побед являются досрочными - неплохая картина.

Добавим, что ноябрьский бой для Кособуцкого станет третьим в 2021 году, и все они прошли в Гамбурге. Событие состоится 20-го числа.