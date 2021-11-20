Непобежденный казахстанский нокаутер прошел взвешивание перед боем за титул от WBC

Казахстанский боксер-супертяжеловес Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО), владеющий поясом WBA International, прошел обязательную процедуру взвешивания перед поединком против Алексиса Бенджамина Гарсии (11-0, 7 КО) из Доминиканской Республики, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Боксеры успешно уложились в лимит супертяжелого веса. 10-раундровый поединок пройдет 20 ноября в Гамбурге (Германия), а на кону будет стоять вакантный титул WBC International Silver. По времени Нур-Султана он начнется в 00:00. В Казахстане бой покажут в прямом эфире.