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В Казахстане в прямом эфире покажут бой Жана Кособуцкого за титул от WBC

В Казахстане в прямом эфире покажут бой Жана Кособуцкого за титул от WBC
©instagram.com/kossobutskiy/
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Казахстанский боксер-супертяжеловес Жан Кособуцкий (16-0, 15 КО), владеющий поясом WBA International, проведет еще один титульный поединок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

20 ноября в Гамбурге (Германия) он будет биться против Алексиса Бенджамина Гарсии (11-0, 7 КО) из Доминиканской Республики. Поединок будет рассчитан на десять раундов, а на кону будет стоять вакантный титул чемпиона WBC International Silver в тяжелом весе. Его в прямом эфире покажет телеканал "Хабар". Начало - в 00:00.

Для Кособуцкого этот бой станет третьим в 2021 году, и все они прошли в Гамбурге. В феврале казахстанец досрочно выиграл вакантный титул WBA International, а в августе успешно защитил пояс, снова нокаутировав соперника.

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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