Промоутер соперника Алимханулы высказался о бое за чемпионский титул

Промоутер британского боксера Дэнни Дигнума (14-0-1, 18 КО) Ли Итон высказался о своем подопечном перед боем против казахстанца Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО), сообщают Vesti.kz.

21 мая в США боксеры проведут 12-раундовый поединок за титул временного чемпиона мира в среднем весе по версии WBO, где полноценным чемпионом является американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО).

"Дигнум пришел к нам с рекордом 6-0, он был не в своем весе и запутался, в каком направлении двигаться. И вот спустя девять боев он уже дерется с Алимханулы за титул временного чемпиона WBO", - написал Итон в своем Instagram Stories.

Ранее казахстанец сделал заявление о поединке, а затем рассказал о слабых местах соперника.

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