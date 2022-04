Алимханулы нашел слабые места у соперника по бою за чемпионский титул

Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) выразил уверенность в превосходстве над британским боксером Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец в своем Twitter опубликовал сравнительную статистику и сопроводил пост оптимистичным описанием: "Легкая работа! Мы знаем все его слабые места. Казахский стиль - номер один", - написал Алимханулы.

Easy work! We know all his weaknesses. QAZAQ STYLE #1 pic.twitter.com/SFgBlJoKgT